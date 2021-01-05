5 طرق مختلفة لتنظيف مصفاة الشاي

تقع السيدات فى حيرة كيفية تنظيف مصفاة الشاى، التى يتغير لونها سريعا نتيجة لاستعمالعل المتغير، فمصفاة الشاي من أدوات المنزل قصيرة العمر، التي لا يفضل المستهلك اختيار نوعيات غالية منها، علمًا منه بقصر عمرها قبل أن انسداد فتحاتها وتجمع اللون الأسود في كل مكان، فنضطر إلى رميها، ورغم محاولاتك العديدة لتنظيف مصفاة الشاي والتي فشلت بجدارة، هناك 5 طرق سهلة للتخلص من ذلك اللون توضحها الشيف أميرة شنب.

- الخل والبيكنج صودا

المصفاة المعدنية كأي أداة أخرى تصنع من الحديد أو الستانلس، تتعرض للصدأ، وللتخلص من تلك العلامات، جرب غمر المصفاة في ماء مخلوط بالبيكنج صودا والخل، لمدة نصف ساعة، ثم تنظيفها بفرشاة أسنان ومعجون تنظيف أطباق.

- لا تترك السوائل تجف

لا تترك السوائل تجف داخل المصفاة، فتسرع عملية تغير لونها وتصعب تنظيفها فيما بعد. وإن ضاق الوقت لتنظيفها في الحال، ضعها في كوب من الماء الساخن وملعقة خل، حتى موعد التنظيف.

- خلاط المياه

استخدم خلاط مياه المطبخ القوي، في ضخ المياه على أقوى دفعة في الخلاط، عكس اتجاه المصفاة، لدفع البقايا الجافة والعالقة بين الفتحات.

- فرشاة وخلة

من بين كل أدوات التنظيف، تظل أدوات العناية بالأسنان هي الأكثر كفاءة في التعامل مع مصفاة الشاي، لأنها تتعامل مع الصبغات المتشابهة والعوالق الصغيرة الخفية طوال الوقت. استخدم خلة الأسنان في التخلص من العوالق، والفرشاة في تنظيف المصفاة الدقيقة من الداخل، والمعجون كمذيب ناجح للدهون.

- مبيض الملابس

مبيض الملابس قد يقدم حلا أقوى ضد الدهون من الحلول السابقة، ضع ملعقتين منه على كوب من الماء، واترك المصفاة مغمورة في الخليط لساعة، ثم نظفها أكثر من مرة بالماء النظيف، وقبل أن تعيد استخدامها مع الطعام تأكد من نظافتها من أي آثار للمنظف.

- النار

قد يبدو حلًا عنيفًا إلا أنه لا زال فعالًا مع المصفاة الحديدية المتسخة. فإن فشلت كل محاولاتك السابقة، توجه بالمصفاة إلى عين البوتاجاز، وابدأ في حرق الدهون والبقايا العالقة، ثم عد لتجربة أحد الحلول السابقة للتخلص من آثار النار