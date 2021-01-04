تفاصيل استخراج "جنين" من بطن رضيعة عمرها أسبوع بأسيوط

قال الدكتور محمد حمادة، مدرس مساعد جراحة الأطفال جامعة أسيوط، إن استخراج "جنين" من بطن رضيعة يعد حالة من الحالات النادرة، وهي حالة تظهر من كل مليون حالة، وهذه الحالة الثانية بالجامعة التي يتم اكتشافها.





وأضاف الدكتور محمد حمادة، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه من خلال إجراء التحاليل اللازمة وعمل استكشاف، أسفر عن وجود جنين شبه مكتمل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة.





وأكد أنه تم استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة، وتم نقلها إلى وحدة حديثى الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.