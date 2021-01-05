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سيارات

تدشين أول قطار فائق السرعة ومنخفض الانبعاثات بكوريا الجنوبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:01 ص
قطار كوريا الجنوبية
قطار كوريا الجنوبية
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كريم عاطف
أعلنت كوريا الجنوبية عن تدشن قطارها الجديد الأول فائق السرعة ومنخفض الانبعاثات ، حيث قام الرئيس مون جيه ، بعمل جولة ميدانية والقيام برحلة تجريبية له .

وتنقل الرئيس الكوري الجنوبي بين عدد من محطات القطار وهى ونجو في إقليم كانغ وون وجيتشون في إقليم تشونغ تشونغ الشمالي على متن قطار "EMU-260" قبل يوم من افتتاحه للخدمة العامة.

ويتكون قطار EMU-260 من عربات ذاتية الدفع تستخدم الكهرباء كقوة دافعة، ولا تحتاج إلى قاطرة منفصلة ، وتعني "EMU" وحدة كهربائية متعددة، وتشير 260 إلى عدد الكيلومترات التي يقطعها القطار في الساعة ، ويطلق على القطار اسم KTX-Eum، وتعني إيوم Eum  الربط  باللغة الكورية.

و وفقا للبيت الأزرق ، تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذا القطار 15% من انبعاثات السيارات العادية و 70% من انبعاثات القطارات التي تعمل بالديزل .

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية ان بحلول عام 2029 ، ستستبدل جميع قطارات الركاب بقطارات صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ، وستقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 165,000 في العام المستهدف من 235,000 في 2019. 

و تهدف استراتيجية كوريا الجنوبية إلى تعزيز النمو المستقبلي بالاعتماد على الابتكارات التقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والتنمية الإقليمية المتوازنة ، ويتوقع أن يعادل هذا تأثير زراعة 10.6 ملايين شجرة .
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