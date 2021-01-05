مصالحة خليجية برعاية أمريكية على الأبواب.. تميم يزور السعودية واحتفالات في قطر.. الإمارات: نسير في الاتجاه الصحيح.. والسيسي يؤكد على ثوابت مصر

الكويت تعلن عودة الطيران بين قطر والسعودية

السيسي يثمن جهود دولة الكويت لحل الأزمة

كوشنر يحضر القمة الخليجية









بات الشرق الأوسط وربما العالم ينتظر الأخبار عن المصالحة الخليجية المرتقبة، التي أضحت أقرب من التحقق من أي وقت مضى، على الرغم من أنها لا يزال من غير المضمون أن تتحول إلى واقع.









وشهد أمس، الاثنين، تحولات فارقة عدة على صعيد الأزمة الخليجية، تشير إلى وجود نوع من "النية" المشتركة لحل الخلافات، على الرغم من وجود فجوات كبرى في حاجة لسدها.









وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا.









وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017، وإغلاق الحدود معها.









وأعلنت الكويت، الاثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.









وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.









وأوضحت أنه بناءً على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء أمس.









من جهته، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير جميع جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.









وقال بن سلمان، في تصريح له قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية، إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).









مسئول أمريكي يعلن اتفاقا لإنهاء مقاطعة قطر

أكد مسئول أمريكي كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم التوقيع على اتفاق، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الأزمة الخليجية والخلاف مع قطر.









ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي قوله إن الاتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة وبتخلي قطر عن الدعاوى القضائية المرتبطة.









وأكد المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، التوصل إلى انفراجه في الخلاف الخليجي والتوقيع يوم الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الأزمة.









وأشار إلى أن صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، ومن المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع.









ويجتمع زعماء البلدان المعنية في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، في أعقاب القمة المرتقبة.









وأعرب مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبه بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والتي تأتي عشية انعقاد القمة الخليجية بمحافظة العلا السعودية.









وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.









وأكد الحجرف أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية و التقدم والأمن والاستقرار.









ماذا قالت قطر؟

ومن جهة قطر، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حضوره القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية، المقرر لها اليوم، الثلاثاء.









وذكر الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي هذه المرة.









وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الاثنين، بأن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيحضر القمة الخليجية المزمع عقدها في محافظة العُلا السعودية.









وذكرت الوكالة أن كوشنر سافر إلى السعودية، برفقة مبعوث البيت الأبيض، آفي بيركويتز، والمستشار، براين هوك، الذين ساعدا في المفاوضات للوصول إلى اتفاق بين قطر والسعودية.









وعلق رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، على قرار المصالحة وإعادة فتح الأجواء الجوية والبرية، بين قطر والسعودية. وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".









وأضاف: "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل، ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها".









وتابع: "وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادرًا على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة، ولنكون قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصالحنا، وتسوية مشاكلنا بأكبر قدر ممكن من الاستقلال في اتخاذ تلك القرارات وصيانة واحترام سيادة دولنا، وضمان أمننا على كل المستويات".









وأردف: "ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلًا الله- عز وجل- أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور".









ماذا قالت الإمارات؟

علق وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على انعقاد القمة الخليجية في السعودية، الثلاثاء، وسط أنباء عن اتفاق مرتقب لإنهاء الأزمة الخليجية.









وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".









احتفالات في قطر

بعد دقائق قصيرة من إعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، أعرب قطريون عن فرحتهم بهذا القرار وانتهاء الأزمة الخليجية.









وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد فرحة مجموعة من القطريين، لحظة إعلان قرار فتح الحدود بين البلدين، على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، ويبين المقطع احتفال ورقص شبان قطريين على أنغام خليجية تمجد المملكة العربية السعودية.









وشارك عدد من النشطاء على "تويتر" المقطع، مرحبين بانتهاء الأزمة وعودة الشعب القطري للحضن السعودي، معتبرين أنه دائما ما كان "الحل في الرياض".









ماذا قالت مصر؟

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح.









كما ثمن الرئيس الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية، مؤكدًا على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.









وقالت الرئاسة المصرية إنه تم التوافق في ختام اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي وأحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة، حول تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيًا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.