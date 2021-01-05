ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: الولايات المتحدة لم تحقق التقدم في حل القضايا المهمة مع الصين وكوريا الشمالية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تحقق المزيد من التقدم في حل القضايا المهمة والصعبة مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على التخلص من ترسانتها النووية، قائلا إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا مما كان عليه قبل أربع سنوات".


وأضاف بومبيو في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أنه "يشعر بالأسف لأن القضايا الكبيرة، والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها.. هذا العمل لا يزال يتعين القيام به".


وأكد أنه "على الرغم من نهج ترامب الأكثر صرامة تجاه الصين، لا تزال هناك علاقة تجارية غير عادلة بين البلدين".


وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن "الزعيم كيم جونج أون لم يتخذ بعد القرار بشأن التزامه بالتخلي عن أسلحته النووية رغم الجهود الدبلوماسية التي مارستها إدارة ترامب".


وأكد الوزير الأمريكي أنه بالرغم من كل هذا فإن الولايات المتحدة حققت عددًا من الأهداف الرئيسية في عهد ترامب، تضمنت نهجا أكثر واقعية تجاه إسرائيل وإيران، وإعادة توجيه الناتو لمواجهة الصين، وبناء تحالف من الدول ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السيارة التى جمعت علاء ولى الدين بـ كريم عبد العزيز و أحمد حلمي | صور

تعرف على أسعار هوندا 2021 في مصر

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021