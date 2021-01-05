بومبيو: الولايات المتحدة لم تحقق التقدم في حل القضايا المهمة مع الصين وكوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تحقق المزيد من التقدم في حل القضايا المهمة والصعبة مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على التخلص من ترسانتها النووية، قائلا إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا مما كان عليه قبل أربع سنوات".









وأضاف بومبيو في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أنه "يشعر بالأسف لأن القضايا الكبيرة، والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها.. هذا العمل لا يزال يتعين القيام به".









وأكد أنه "على الرغم من نهج ترامب الأكثر صرامة تجاه الصين، لا تزال هناك علاقة تجارية غير عادلة بين البلدين".











وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن "الزعيم كيم جونج أون لم يتخذ بعد القرار بشأن التزامه بالتخلي عن أسلحته النووية رغم الجهود الدبلوماسية التي مارستها إدارة ترامب".









