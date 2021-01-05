ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:41 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ايستقبل الشيخ نواف الأحمد
Advertisements
محمد علي
وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى محافظة العلا منذ قليل لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما بدأوا في إلقاء الكلمات الافتتاحية للقمة، وذلك في قمة تسعى لمناقشة أبرز القضايا الخليجية في ظروف عالمية استثنائية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 وعرضت صحيفة الشرق الأوسط للمقاطع المصورة، فيما أفادت قناة العربية باستقرار قادة ورؤساء دول الخليج المشاركين في القمة الخليجية الحادية والأربعين، التي تشهدها مدينة العلا بقاعة المرايا، واستمرار إلقاء كلماتهم خلال القمة.

وكان في استقبال القادة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث استقبل قبل ظهر اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكما واستقبل الأمير بن سلمان، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

واستقبل بن سلمان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما ورحب الأمير محمد بن سلمنا  في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
 
ويضم الوفد الرسمي الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المطار لدى وصوله إلى المملكة، لحضور الدورة الـ41 للقمة الخليجية على رأس وفد قطري.


شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

راعي المصالحة العربية.. أمير الكويت يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

للمشاركة فى القمة الخليجية.. ولى العهد السعودي يستقبل الوفود العربية

بدء وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية إلى مدينة العلا

صور.. ولي العهد في مقدمة مستقبلي وفود القمة الخليجية الـ41

شاهد.. لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

عناق حار.. شاهد أول لقاء بين محمد بن سلمان وأمير قطر في السعودية

ترشيحاتنا

احتفظت به دون معرفة قيمته لـ20 عامًا.. سيدة تكتشف كنزًا أثريًا في حديقة منزلها.. شاهد

التزموا البيت.. الأرصاد تحذر بشدة من الشبورة في الأيام المقبلة

قائد سونيديب لـ صدى البلد: قادرون على قلب الطاولة أمام الأهلي.. ونخشى هذا اللاعب

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة .. وتنصح بعدم السفر من الفجر وحتى"9 الصبح"

من هم.. زعماء عرب غابوا عن القمة الخليجية في مدينة العُلا السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف نوعا من الدهون يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة.. أحدث صور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في عيد ميلادها

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

تأثير كارثي.. وكالة ناسا تكشف ماذا فعل تغير المناخ بالأرض.. صور