تلاعب في العداد .. التحفظ على 66 ألف لتر مواد بترولية بإحدى المحطات في الغردقة

تحقق نيابة الغردقة في المحضر المحرر من مباحث التموين ومديرية التموين بالبحر الأحمر ضد مسؤولي إحدى محطات التزود بالوقود بمنطقة شارع المطار جنوب الغردقة، وذلك للتلاعب بالمعايير والمقادير من خلال الماكينات وغش المواطنين في العداد.





وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقي مسؤولي مديرية التموين إخطارا بوجود تلاعب في المعايير والمقادير الخاصة بماكينات إحدى محطات التزود بالوقود جنوب الغردقة، وتم تشكيل لجنة من مباحث التموين ومصلحة الموازين.





وتبين وجود تلاعب ومخالفات في المعايير وعجز بمقدار ١٠% من كل لتر يتم بيعه للمواطنين، وتم التحفظ على نحو 66 ألف لتر بنزين من مختلف الأنواع وسولار، وتحرير محضر ضد المدير المسؤول وإغلاق المحطة وإحالة المحضر للنيابة لاستكمال التحقيقات.