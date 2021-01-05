ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بسبب الكسوف والخجل.. دار الإفتاء توضح حكم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:11 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم السلام باليد بين الرجل والمرأة؟ 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء حرم مصافحة الرجل والمرأة باليد، منوها أن هناك رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أفتت بالكراهة دون الحرمة.

وتابع: وبناءا على ذلك فالمسألة وجد فيها خلاف والخروج منه مستحب، فالبعد عن المصافحة باليد أفضل، وكذلك لا يوصف من يسلم باليد بالفسوق أو ماشابه، فلا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه، والقاعدة تقول "من ابتلي بشئ من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

وأوضح، أنه من تعرض لموقف فيه إحراج لمن أمامه فيجوز السلام باليد على المرأة لعلة القرابة أو عدم الإحراج أو الدبلوماسية أو لمنزلة الشخص، ويكون فيها إحراج من عدم المصافحة.

وذكر ان الرجل لا يبدأ المرأة بالمصافحة باليد، منوها أن حديثنا على ما سبق كله في المصافحة الخالية من الشهوة، أما لو وجدت الشهوة ولم يأمن الفتنة فيحرم المصافحة باليد.

المصافحة باليد وقت الوباء

طالبت هيئة كبار العلماء بالأزهر، بتجنب المصافحة والسلام بالأيدي - والمعانقة والتقبيل من باب أولى- وذلك بناءً على ما أوصت به الجهات المختصة؛ احترازًا من الإصابة به أو نقل العدوى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فدفع الضرر عن الأنفس واجب، والعمل بالاحتياط في هذه الحال واجب كذلك.

وأضافت «الهيئة» في بيان لها للأمة الإسلامية بشأن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، أنه لما كان من أعظم مقاصد شريعة الإسلام الحفاظ على الأرواح والنفوس، فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - انطلاقا من مسؤوليتها - تؤكد أنه يجب شرعًا التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم من يمنع زوجته من إلقاء السلام على الجيران.. شاهد رد مستشار المفتي

هيئة كبار العلماء بالأزهر تصدر 9 تعليمات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأزهر: دفع الضرر عن النفس واجب شرعا لذلك يجب ارتداء الكمامة

المصافحة بالأيدي سنة نبوية هل تركها إثم؟.. الأزهر يجيب

أمين كبار العلماء: المواد الكحولية حلال في هذه الحالة .. فيديو

الأوقاف تكشف حقيقة غلق المساجد.. والأزهر يصدر 9 فتاوى لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

غنى لها أم عليها؟.. هل طوى عمرو دياب صفحة «دينا الشربيني» بـ حسناء جديدة

وزير الخارجية يصل إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

أحمد المالكي: إصابة عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الاتحاد الليبي

افحص نفسك .. دراسة توضح 4 علامات على الجلد تشير لـ مرض السكري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور