بعد الرغبة في التعاقد معه.. آخر مستجدات انتقال حسام حسن نجم سموحة للزمالك

أصبح حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موعد مع الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو.





وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عدم الاستغناء عن خدمات حسام حسن، لاعب الفريق الأول دون توفير بديل مناسبه له، إضافةً إلى تحقيق الرغبة المالية التي يسعى النادي للحصول عليها مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.





ويأمل فرج عامر، في توفير العرض المناسب الذي يليق بخدمات لاعب الفريق الأول في حالة الاستغناء عنه خصوصا في ظل إحترام حسام حسن كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.





ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر كافة التفاصيل الخاصة برحيل حسام حسن إلي صفوف الزمالك بعد دراسة العروض المقدمة من قبل القلعة البيضاء.





وعاد فريق سموحة لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة، ويخضع حسام حسن، مهاجم الفريق، للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.





ويستعيد سموحة لاعبه الدولى علي غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.





ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إلى حل لأزمة العقم التهديفي التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف، مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.