ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الرغبة في التعاقد معه.. آخر مستجدات انتقال حسام حسن نجم سموحة للزمالك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:03 م
حسام حسن لاعب سموحة
حسام حسن لاعب سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
أصبح حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موعد مع الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عدم الاستغناء عن خدمات حسام حسن، لاعب الفريق الأول دون توفير بديل مناسبه له، إضافةً إلى تحقيق الرغبة المالية التي يسعى النادي للحصول عليها مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ويأمل فرج عامر، في توفير العرض المناسب الذي يليق بخدمات لاعب الفريق الأول في حالة الاستغناء عنه خصوصا في ظل إحترام حسام حسن كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر كافة التفاصيل الخاصة برحيل حسام حسن  إلي صفوف الزمالك بعد دراسة العروض المقدمة من قبل القلعة البيضاء.

وعاد فريق سموحة لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة، ويخضع حسام حسن، مهاجم الفريق، للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.

ويستعيد سموحة لاعبه الدولى علي غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إلى حل لأزمة العقم التهديفي التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف، مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علي غزال: مشاركتي مع المنتخب تحتاج خطوتين ولم أحزن لعدم الانضمام إلى الزمالك

حوار | فرج عامر: 6 مواجهات تحدد بطل الدوري .. انتقال علي غزال للزمالك كذب .. وهذا موقفنا من ضم بامبو

القصة كاملة لانتقال علي غزال لصفوف نادي سموحة وحقيقة المطالبة بالرحيل لنادي الزمالك

بعد انضمامه لسموحة.. علي غزال: «حبيت أكون في مكان مفيهوش ضغوط نفسية»

مدرب سموحة يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهة الجولة السادسة

تصحيح المسار الهجومي.. أحمد سامي يجهز سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن فترات تناول جرعات لقاح كورونا

حقبة جديدة للخرطوم.. بومبيو يوقع رسميا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

الإمارات: حضور مصر في اتفاق المصالحة مع قطر يحمل رسائل مهمة

بعد إحرازه أول أهدافه مع الأهلي طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

للتشاور مع أسرته بشأن مستقبله.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور