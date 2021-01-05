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أخبار العالم

النرويج تفتح تحقيقا بعد وفاة شخصين عقب تطعيمهما بلقاح فايزر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:40 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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القسم الخارجي
قالت وكالة الأدوية بالنرويج، إن نزيلين في إحدى دور رعاية المسنين توفيا بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فإن الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة تلقيا رسالة، اليوم الثلاثاء، تفيد بوفاة اثنين من المقيمين في دار رعاية المسنين بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح "فايزر".

وأوضحت الجهتان أن خبراءهما يبحثون في ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتطعيم أم لا.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن: "من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هاتين الوفاتين والتطعيم، أم أن الوفاة جاءت بمحض الصدفة".

وتسجل النرويج وفاة حوالي 400 شخص أسبوعيا في دور رعاية المسنين، ولم يعرف بعد ما إذا كان ضحيتا اللقاح من أصحاب الأمراض المزمنة.
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