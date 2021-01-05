أيمن حمزة: 30 مليار جنيه استثمارات في شبكات نقل الكهرباء ..فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يتم عمل صيانة لشبكات الكهرباء خاصة مع اقتراب المواسم التى يحدث بها سوء في الأحوال الجوية.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية تتأكد من عزل أعمدة الإنارة الموجودة في الأحياء والمدن والمحافظات والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها للتأكد من الوقاية.





وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن يتم العمل على رفع درجات الاستعداد والطوارئ لشبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية مع تحذير بعدم الاقتراب من الأ ماكن التى بها دوائر كهربائية مع سقوط أمطار.





وأشار "حمزة"، إلى أن خلال الـ 3 سنوات الماضية وصل إجمالى الاستثمارات بشبكات التوزيع إلى 30 مليار جنيه، وهو حجم استثمارات ضخم بالتوازي مع شبكات نقل الكهرباء.