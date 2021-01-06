بعد تنشيط مبادرة "شتي في مصر".. برلماني : تمثل طوق نجاة للعاملين بالقطاع السياحي

أشاد النائب أحمد ادريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أطلاق مبادرة "شتي في مصر"، من قبل وزارة السياحة والاثار ووزارة الطيران المدنى بهدف تنشيط السياحة الداخلية، قائلًا " أطلاق هذه المبادرة يعتبر بمثابة طوق نجاة لكافة العاملين بالقطاع السياحي في تلك المرحلة".









وأكد "ادريس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة تأتي في ظل تراجع الراحلات السياحية الوافدة من الخارج بسبب عودة نشاط فيروس كورونا مره أخرى، لافتًا إلى أن انتشار كورونا مره أخرى قد أدى لضرر العديد من الدول بسبب وقف حركة الطيران مره أخرى واتخاذ اجراءات بالغلق التام.









ونوه عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة مساعدة المنشآت السياحية والفندقية التي تتعرض لخسائر جسيمة بسبب توقف الراحلات الخارجية ووقف الحجوزات بها، متمنيًا أن تزول هذه الغمة ويعود النشاط السياحي لرونقه مره أخرى .









يذكر أن مجلس الوزراء، أحيط بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.









كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27 موضوعا.