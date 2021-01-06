قضايا الدولة تكشف تفاصيل ما تم إنجازه بالهيئة خلال عام 2019 / 2020.. فيديو

قال المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه خلال العام الماضي حدثت جائحة كوورنا فى العالم كله ، وليس في مصر فقط، مؤكدا أنها أثرت على الانتاجية في كل المجالات بالعالم.



