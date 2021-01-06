قضايا الدولة تكشف تفاصيل ما تم إنجازه بالهيئة خلال عام 2019 / 2020.. فيديو

قال المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه خلال العام الماضي حدثت جائحة كوورنا فى العالم كله ، وليس في مصر فقط، مؤكدا أنها أثرت على الانتاجية في كل المجالات بالعالم.
وأضاف عامر خلال لقاء له مع فضائية اكسترا نيوز أنه لم يتحقق فى تاريخ هيئة قضايا الدولة منذ انشائها ما تحقق فى عام 2019 / 2020 مؤكدا أنه تم خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2019 حتى 31 أغسطس 2020 الآتي :
بلغ عدد الاحكام الصادرة للدولة 249 ألفاً 798 حكماً
بلغ ما تم تحصيله من المخالفات واحكام خلال تلك الفترة 378 مليونا و400 ألف و285 جنيهاً مبالغ استعادتها الدولة.
تم استرداد 9822 فدانا كان معتديا عليها و 2311 قيراطا
تم استرداد 4810 من الوحدات السكنية.
إضافة إلى الاحكام المحكوم بها لصالح الدولة جملتها وحصيلتها 3 مليارات و51 ألفا و 68 جنيها جملة الاحكام.
كما أن الاحكام التى تجنبت الدولة دفعها وكانت مطالبات على الدولة واستطعنا ربحها كانت قيمتها 16 مليارا و391 ألف جنيه .