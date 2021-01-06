أستاذ علوم سياسية: المصلحة الأمريكية ستحسم الصراع مع الصين

قال الدكتور جمال عبد الجواد ، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هناك قواعد ستتغير في السياسة الأمريكية لعام 2021 بوجود " بايدن "، مضيفًا أن هناك قواعد مرتبطة بالرئيس ترامب لذاته ، وقواعد ترتبط بالمصالح الأمريكية ، مشيرًا إلى أن القواعد التي وضعها ترامب سيتغير جزء كبير منها أو كاملة بتولي بايدن للرئاسة.

وأضاف " جمال عبد الجواد " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن طريقة ترامب للرئاسة كانت تتصف بالصدامية ، والعُدوانية ، معقبا: " طريقة فيها استفزاز لفظي مع الخصوم وغير الخصوم " .





وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، إلى أن المسألة التي تعكس المصلحة الأمريكية هي الصراع مع الصين ، مؤكدًا أن التاريخ سيشهد أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يكشف عن هذا الأمر ، واتبعه المجتمع الأمريكي .

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك آراء مختلفة حول أن الأمور صارت بشكل انفرادي من جانب الولايات المتحدة تجاه الصين ، ولكن أصبح هناك إجماع في التيار الرئيسي في السياسة الأمريكية ،الديمقراطيين والجمهوريين ، أن ما كان من علاقات أمريكية صينية في المرحلة السابقة مع ترامب ، لن نعود إليه مرة أُخرى .





وأوضح " عبد الجواد " ، أن أهم نقطة في البرنامج السياسي لـ " بايدن " فيما يخص الصين ، هي مواصلة ما فعله ترامب مع الصين ولكن ليس منفردين ، معقبًا : " سنواصل الصراع والضغط على الصين ولكن مع حلفائنا الأوروبيين " .