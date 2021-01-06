سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فول بالسجق

الفول من الأطباق الصحية والتي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الوجبات سواء الغداء أو العشاء أو الإفطار، و يعتبر الفول من الأطباق التي يبتكر الكثير من خبراء الطبخ والشيفات في تقديمها بأشكال ووصفات و مختلفة.
لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فول بالسجق بأسهل الخطوات و أقل المكونات فيما يلي ..
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مقادير فول بالسجق
فول مدمس
سجق بلدي
بصل
ثوم
كرات
كرفس
طماطم
كمون
ليمون
ملح
فلفل أسود
زيت عباد الشمس
خبز بلدي للتقديم
طريقة تحضير فول بالسجق
-يشوح البصل والثوم في زيت على النار ثم يضاف السجق والتوابل والكرات وباقي المكونات.
-يضاف الفول ويقلب المحتوى حتى تمام التسوية.
-يقدم مع الخبز بالهنا.