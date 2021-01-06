ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فول بالسجق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:01 ص
طريقة عمل فول بالسجق
طريقة عمل فول بالسجق
Advertisements
هاجر هانئ
الفول من الأطباق الصحية والتي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الوجبات سواء الغداء أو العشاء أو الإفطار، و يعتبر الفول من الأطباق التي يبتكر الكثير من خبراء الطبخ والشيفات في تقديمها بأشكال ووصفات و مختلفة.

لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فول بالسجق بأسهل الخطوات و أقل المكونات فيما يلي ..

اقرأ أيضًا..

مقادير فول بالسجق

فول مدمس 
سجق بلدي 
بصل 
ثوم 
كرات 
كرفس 
طماطم 
كمون
ليمون 
ملح 
فلفل أسود 
زيت عباد الشمس 
خبز بلدي  للتقديم

طريقة تحضير فول بالسجق

-يشوح البصل والثوم في زيت على النار ثم يضاف السجق والتوابل والكرات وباقي المكونات.
-يضاف الفول ويقلب المحتوى حتى تمام التسوية.
-يقدم مع الخبز بالهنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربط نفسه بخرسانة.. ابن مليونير ينتحر بطريقة شنيعة لسبب أليم .. صور

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين