سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فول بالسجق

الفول من الأطباق الصحية والتي يعشق تناولها الكثير من

في مختلف الوجبات سواء الغداء أو العشاء أو الإفطار، و يعتبر الفول من الأطباق التي يبتكر الكثير من خبراء الطبخ والشيفات في تقديمها بأشكال ووصفات و مختلفة.

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