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توك شو

بعد 39 عامًا.. الفنان مؤمن حسن يكشف سبب غيابه الطويل عن السينما.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:59 ص
مؤمن حسن
مؤمن حسن
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إبراهيم القادري
قال الفنان مؤمن حسن، إن آخر عمل أدّاه في في السينما مر عليه 39 سنة وعمره الآن 47 سنة، مؤكدًا: أديت الكثير من الأعمال الفنية منذ سنة 1979 حتي سنة 1986 داخل مصر وخارجها، والاعمال الفنية التي عرضت عليّ كانت في صغري، وعندما وصلت سن الشباب؛ قلَّت الأعمال الفنية معي.

وأضاف مؤمن حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الـ9 المذاع علي القناه الاولى، ان الاعمال الفنية عندما قَلَّت، كنت أقوم بعمل من 3 افلام الي 5 في السنة الواحدة، مشيرا الي انني قمت بعمل دوري في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996 ووقتها كنت قد أنهيت الخدمة العسكرية وكان سني وقتها 21 سنة ووقتها كنت أقوم بعمل فني واحد في السنة .

وأوضح مؤمن حسن ،: "سافرت خارج مصر وسني 32 عاما، وذهبت إلى سلطنة عمان، وكنت انوي السفر لمدة سنتين" مضيفا "عملت في السلطنة في شركة ميديا، وبعدها قمت بفتح شركتي الخاصة، ووقتها أولادي كان عمرهم سنتين".

وتابع مؤمن حسن، قررت العودة الي مصر بعد ما كبر أولادي وقررت أن أقوم بفتح شركة في مصر خاصة بالتسويق العقاري .
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