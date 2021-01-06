ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف تهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:32 ص
رانيا وهنا الزاهد
رانيا وهنا الزاهد
Advertisements
محمد بدران
احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلاد، النجمة هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رانيا يوسف صورة لـ هنا الزاهد وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد".

واحتفلت الفنانة هنا الزاهد، الاثنين، بعيد ميلادها الـ 27، وبدأت علاقة هنا الحقيقية بالفن عام 2014، في عمر العشرين، من خلال فيلم خطة جيمي، ثم مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.

وكان قد انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

يذكر أن أبرز أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.

رانيا يوسف تهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة قولي لأحمد.. تفاصيل

هنا الزاهد تنشر صورة جديدة لها مع الفنان أحمد حاتم.. شاهد

محمد كيلاني يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها: happy birthday ya khatati

محمد الشرنوبي يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها عبر إنستجرام.. شاهد

فرح الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها هنا علي طريقتها الخاصة ...شاهد

أحمد السعدنى يهنئ هنا الزاهد بـ عيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

عاجل.. 31 نائبا بمجلس الأمة يطالبون باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

سعرها 28 دولارًا.. كمامة ولي العهد السعودي في قمة العلا تخطف الانتباه .. صور

وفاة طه الطوخي شيخ المدربين بعد أزمة صحية

قيمة إضافية.. الأهلي يحول 2 مليون جنيه لـ بيراميدز بسبب أفشة.. تفاصيل

بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده تثير الجدل بفيديو من غرفتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور