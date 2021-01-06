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أخبار العالم

سعد الحريري في لبنان اليوم.. هل تتأجج أزمة تشكيل الحكومة بعد عودته ؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:13 ص
سعد الحريري وميشال
سعد الحريري وميشال عون
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شيماء مصطفى
من المقرر أن يعود رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى البلاد، بعد إجازة قصيرة بالعاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بعطلة رأس السنة مع أسرته.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن مصادر مطلعة قولها إن الحريري لم يجر من الخارج اتصالات مع أي من الأطراف السياسية في شأن ملف تشكيل الحكومة.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متعثرًا، بعد الاتهامات بين الفريق السياسي للرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.

وكان سعد الحريري، شن هجوما على التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل، متهما إياه بتعطيل العملية السياسية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة عبر الضغط بشروط تعجيزية تحول دون إنجاز التأليف الحكومي.

وانتقد تكتل لبنان القوي، في وقت سابق، الحريري، متهما إياه بإضاعة الوقت والسفر إلى خارج البلاد دون الاضطلاع بمسئولياته كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، واختلاق عراقيل داخلية لإخفاء "الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التأليف الحكومي".

ويعاني لبنان من حالة فراغ حكومي منذ 5 أشهر، بعد تقدم حسان دياب وحكومته باستقالتهم في 10 أغسطس الماضي بسبب الانفجار المدمر بميناء بيروت وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية.
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