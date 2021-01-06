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اقتصاد

بدء أعمال رصف طريق شمال المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم البدء في أعمال رصف طريق منطقة شمال المطار، مشيرًا إلى أن الطريق يعد شريان تنمية للمدينة حيث يساهم فى سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن مصر بغرب أرض المطار.

 

وأضاف المهندس عادل النجار، أن إدارة الطرق بالجهاز تحت إشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، واصلت أعمال رفع كفاءة طرق ابني بيتك المنطقة السادسة.


حيث جار تنفيذ أعمال الرصف بالحي الخامس منطقتي (ر-خ) والحي الثالث منطقة (ي)، كما تم استكمال أعمال رصف شارع ٢ والفاصل بين قطاع (د) وكومباوند دجلة بالمز، وكذا استكمال أعمال رصف شارع ٣ بمشروع سكن مصر.

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