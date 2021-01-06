آداب سوهاج تبدأ في إعداد ملفها لتجديد الاعتماد الأكاديمي

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ مع أعضاء مجلس إدارة كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات.
وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاجتماع تناول تنفيذ الكلية لبث المحاضرات اليكترونيا حتى اجازة نصف العام، واستكمالها الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتنفيذاََ للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع مراجعة جداول الامتحانات الخاصل بالفصل الدراسي التول، والتي ستبدأ بعد احازة نصف العام.
ولفت إلى ضرورة البدء في تجهيز المنصة التعليمية وإعداد جداول المحاضرات بنظام التعليم المدمج، وتحميل المقررات الدراسية وبث الفيديوهات العلمية، وذلك لضمان استمرار المنظومة التعليمية بالجامعة.
وأضاف عزيز، أنه تم الموافقة على تحديث وتطوير اللائحة الداخلية للكلية وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، باعتباره النسق التعليمي المطبق حاليًا في معظم جامعات العالم، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار سعي إدارة الكلية إلى تطوير نظام الدراسة بها، وتحديث البرامج التعليمية للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي، بهدف تأهيل طلابها للمنافسة بقوة في مجالات العمل المحلية والإقليمية.
وقال الدكتور كريم مصلح، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الخطوات المبدئية لتجهيز ملف التقدم للحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمادي للارتقاء بالقدرة التنافسية والفاعلية التعليمية للكلية، وذلك بما يتلاءم مع معايير الجودة للوصول إلى خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.
وشدد على أهمية تكاتف كافة الإدارات والوحدات، وتعاون جميع منتسبي الكلية من أجل استكمال الملفات المطلوبة من حيث الخطة الاستراتيجية للكلية، والتقارير الشاملة لكافة الأقسام والأنشطة الطلابية التي تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعامل وقاعات التدريس وتوصيف المقررات والمناهج وتوثيق البيانات، وتقييم البرامج الدراسية الجديدة واستيفاءها لكافة المعايير الأكاديمية التي تقرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع مجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب، لمناقشة تنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالطلاب وأعمال التدريس، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من منسقي البرامج بالكلية .
وأكد عزيز أن الجامعة تسعي باستمرار إلى تطوير برامجها الجديدة من أجل تخريج طالب قادر علي المنافسة الحقيقية في سوق العمل، وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب.
ومن جانبه أوضح الدكتور صفا محمود أنه خلال الاجتماع تم مناقشة والموافقة علي عدد من القرارات ومنها تخفيض الرسوم للطلاب المتفوقين علي مستوي البرامج علي ان يكون التخفيض للطالب الاول علي كل مستوي بشرط حصوله علي تقدير تراكمي GPA"٣.٥"، تخصيص مبني منفصل خاص بالبرامج الجديدة، مضيفًا انه تم الموافقه علي عقد دورات تدريبية في لغة الاشارة لطلاب وطالبات البرنامج او لمن يرغب خارج البرنامج من الطلاب او الخريجين، علي ان تشمل الدورة ٥مستويات.
واضاف الدكتور كريم مصلح انه تم الموافقة خلال الاجتماع ايضًًا علي اعتماد مقترح خطة التدريب الميداني ببرنامج الترجمة باللغة الالمانية، واعتماد توصيف مقررات برنامج الترجمه باللغة الالمانية بالكلية، مشيرًا الي انه تم الموافقة علي اعتماد الخطة التدريبية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ببرنامج اللغة الالمانية، وخطة الارشاد والدعم المادي والمعنوي لذات البرنامج ، بالاضافة الي اعتماد خطة التعزيز والتطوير للبرنامج و تنظيم دورات لرفع قدرات الاكاديمين والاداريين القائمين بالعمل في البرامج التعليمية الخاصة بكليات الجامعة.