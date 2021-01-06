مصر للطيران : 800 ألف دولار خسائر شهرية بسبب كورونا | فيديو

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران من الشركات الأساسية فى دعم قطاع السياحة فى مصر.





وأوضح "زكريا" خلال مداخلة هاتفية بقناة «سكاي نيوز عربية» أنه جار إعداد برامج لجذب السياحة مرة أخرى بالتعاون مع شركات السياحة والطيران مضيفًا أن هناك العديد من العروض السياحية المقدمة تماشيًا مع كأس العالم لكرة اليد.





وأضاف" رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران" أن هناك تخفيضات تصل إلى 20%؜ على جميع وجهات السفر تسهيلًا وتشجيعًا للجماهير الذى ستأتى لحضور بطولة كرة اليد.





ولفت "زكريا" إلى أن الشركة قامت بجميع الترتيبات والاستعدادات لاستقبال اللاعبين والمشجعين وتسهيل جميع الإجراءات أثناء الوصول والسفر بعد انتهاء البطولة.





وتابع "زكريا" أنه من المتوقع عودة السياحة مرة أخرى خاصةً بعد ظهور لقاح كورونا، مضيفًا أن شركة مصر للطيران تأثرت بشدة من فيروس كورونا فهناك خسائر شهرية من 700 إلى 800 ألف دولار شهريًا.





وأشار "زكريا" أن حركة الطيران فى مصر عادت ولكن بنسبة ضعيفة بنسب من 30%؜ إلى 40%؜، مشيرًا إلى أن أيضًا مؤشرات الامتلاء ضعيفة لا تتعدى 60% .





وأكد "زكريا" أن الشركة تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وفقًا للمنظمات العالمية سواءً للركاب او طقم الطائرة او داخل مبانى الشركة للعاملين للحفاظ على الصحة وتجنب الفيروس.