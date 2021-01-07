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مرأة

بـ3 مكونات من مطبخك.. احم نفسك من الاكتئاب وأمراض الكبد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية لعديدة لتناول عصير الليمون والكركم لعديد من الامراض مثل الزهايمر والاكتئاب والسرطان

يمكنك مزج ال3 مكونات معا لتمتع بفوائدها إليك  الصحية لعصير الليمون الكركم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. يمنع مرض الزهايمر

الكركمين وحمض الستريك كلاهما من مضادات الأكسدة القوية ولهما تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ضد الأمراض. يمكن لعصير الليمون الكركم أن يساعد في قمع الضرر التأكسدي للدماغ وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي

2. يقلل من أعراض الاكتئاب

يعمل عصير الليمون الكركم كمضاد للاكتئاب وقد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية. هذا بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كل من الأعشاب التي تساعد في الأداء السليم للدماغ.

3. . يحمي الكبد

تشير إحدى الدراسات إلى أن حمض الستريك يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ويساعد العصير في حماية الكبد وتحسين وظائفه.


4 . يساعد في إنقاص الوزن

يساعد الكركمين الموجود في الكركم على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم والتحكم في الجوع. كما يمنع تراكم الدهون في أنسجة المعدة والكبد. من ناحية أخرى ، يعمل فيتامين سي الموجود في الليمون  على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يساعدان معًا في تقليل الوزن والحفاظ على وظائف الجسم المناسبة.

كيفية تحضير عصير الليمون الكركم

يمكنك مزج الليمون فى أربعة أكواب من الماء كوبان من مكعبات الثلج و ملعقة صغيرة من الكركم العسل وقطعة صغيرة من الزنجبيل (اختياري) طريقة

 امزج الخليط حتى تمتزج مكعبات الثلج بشكل صحيح.
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