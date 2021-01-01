طريقة عمل ليمون مكرمل

نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الليمون من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



المقادير

2 كوب دقيق

كوب زيت

1 و نصف كوب سكر

4 بيضات فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بوبي سيد ( بذور خشخاش )

الكريمة

ثلاثة أرباع كوب لبنة

ثلاثة أرباع علبة حليب مكثف محلى

ملعقة صغيرة بشر لميون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

* يخفق الزيت مع السكر في عجان ثم يضاف البيض والفانيليا مع استمرار الخفق

* تضاف البوبي سيد ويستمر الخفق ثم نضع الدقيق والبيكربونات والبيكنج بودر

* يضاف عصير الليمون مع استمرار الخلط حتى تصبح عجينة متجانسة سائلة

* توضع في قالب كيك انجليزي مدهون بالزيت وتدخل فرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة

* تخلط اللبنة مع الحليب المكثف المحلى ويضاف عصير وبشر الليمون

* نضع خليط اللبنة على الكيكة وتقدم مزينة ببشر الليمون





الليمون المكرمل..

سكر البودرة : كوب (منخل)

- حليب : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (طازج)

اخلطي السكر البودرة والحليب حتى تتمازج المكونات ويذوب السكر ويصبح المزيج كريمي وناعم.







أضيفي عصير الليمون وحركي.







وزعي المزيج على كيكة الليمون أو أي نوع حلويات تفضلينه.



كيكة الليمون المضبوطة...

مقادير الكيكة:

5بيضات

كأس سكر سندة

كأس زيت

ملعقة كبيرة زبدة لينة

كأس عصير ليمون

قشرة ليمونة

2خمارات

قبصة ملح

كأس سميدة رقيقة

ملعقة كبيرة خل

كأس ونصف إلا كأسان من الدقيق الأبيض حسب الخليط (کنعبر بكأس العنبة)

الطريقة:

نخلط البيض مع السكر جيدا تم نضيف الزيت تدريجيا مع الخلط تم عصير الليمون وقشرة الليمون والزبدة نخلط جيدا ونضيف الخل والسميد تم الدقيق والخمارات ويدهن قالب الكيك بالزبدة اللينة.

ويرش بالسميدة الرقيقة ويفرغ فيه الخليط ويدخل الفرن على درجة حرارة 170 النار من تحت فقط إلى أن يطهو ويشعل الفرن فوق لتتحمر الكيك تخرج من الفرن تترك لتبرد بعض الشيئ وتقلب في طبق وتزين حسب الرغبة أنا رشيت عليها السكر کلص



خليط كيكة ليمون..

مكونات..

3بيض1كوب سكر 1كوب عصير ليمون قشور ليمون مفروشه 1كوب زيت 1كيس باودر 1 كوب ونص طحين

لتزيين...

كوب عصير ليمون مخلوط مع كوب سكر بودره ونعمل بها خطوط على كيك.