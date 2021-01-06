قدم التليفزيون المصري خدمة نقل قداس عيد الميلاد المجيد بلغة الإشارة لخدمة الصم وضعاف السمع والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





ويتولى خدمة ترجمة صلوات القداس الإلهي إلى لغة الإشارة التى تظهر في مربع مستقل داخل الشاشة القس شنودة يعقوب الكاهن المسئول عن خدمة الأشخاص الصم وضعاف السمع، حيث يقام القداس بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.









وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الاجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.





وقال القس بولس حليم -في تصريح له - إن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد سيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.





وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد غدا في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.





وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي"





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - أن قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أكد قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.





وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.