مطران الفيوم يصلي القداس الإلهي ويطيب جسد الأنبا بولا الطموهي بوادي النطرون

صلى نيافة الحبر الجليل الانبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها اليوم الأحد القداس الإلهي من الكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





كما صلى نيافة الأنبا إبرأم مطران الفيوم صلاة العشية مساء أمس بحضور الأباء الكهنة والرهبان بدير القديس الأنبا بيشوى، حيث قام بتطيب رفات القديس الأنبا بولا الطموهى صديق الأنبا بيشوي شفيع الدير.





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كان نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، قد القى اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وتأمل الأنبا يؤانس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة).





وتناول أسقف أسيوط خلال عظته حول موضوع "العمق"، ثلاثة محاور هى، العمق في العلاقة مع الله، والعمق في المفاهيم، والعمق في العلاقة مع الناس.



