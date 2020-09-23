مطران الفيوم يتمم صلوات سيامة قمصين جديدين للخدمة بالإيبراشية

ترأس نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، صلوات سيامة قمصين هما الأب القمص هدرا بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفيوم، والأب القمص توماس سمير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم.





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أقيمت صلوات القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الفيوم (مقر المطرانية) وذلك قبل بداية اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية.





كما دشن نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها خلال صلوات القداس الإلهي، عددًا من الأواني والألواح المقدسة لخدمة المذبح.

من ناحية أخرى، يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.





ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة وعدد محدود من الشعب في ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.



