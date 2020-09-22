بإجراءات احترازية.. بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الفيوم

استقبلت كلية التمريض بجامعة الفيوم اليوم الطلاب المستجدين لإجراء الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوص الطبية تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.





وقال الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان، الثلاثاء، إنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بالرمد والباطنة والأسنان، على جميع الطلاب المستجدين للعام الدراسى 2020/2021.





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وأوضح أن عملية الكشف الطبي تتم وفقًا لإجراءات احترازية مشددة من خلال توزيع الكشف على أيام متعددة، وكذلك توفير كوادر طبية لإجراء الكشف داخل كل كلية على حدة منعًا للتكدس والازدحام.





وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب والفريق الطبى والإداري، أثناء توقيع الكشف الطبى على الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.