استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالفيوم..صور

تابعت لجنة من إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه بقري الخلطة و ابو جندير ومنشاة حلفا ، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.





وذلك بحضور الدكتورة امانى فؤاد مدير اداره الطب الوقائي والمهندس طه سيد عبدالباقى الارشاد الزراعى بالمديرية





صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأنه تم البدء في تنفيذ خطوات الحملة القومية ، للتحصين الدوري ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمي الوادي المتصدع في جميع مراكز المحافظة.بالسعر ١٧.٢٥ شامل سعر اللقاحين وتادية الخدمة والسرنجات والسنون





وأضاف الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أن الحملة تستهدف تحصين 400 ألف من رؤوس الماشية كل الابقار والجاموس والاغنام والماعز كما تم توفير الكميات اللازمة من اللقاحات الواردة من هيئة الخدمات البيطرية بالقاهرة.





وأكد مدير مديرية الطب البيطري تم إجراء زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، نظرًا لأن مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .