بعد صيام استمر 15 يوما .. الكنيسة تحتفل بتذكار إصعاد السيدة العذراء مريم المكرمة من الأقباط والمسلمين

الكنائس تتبع الاجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا خلال الصلوات

الكنائس تنظم نهضات روحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

السيدة العذراء مريم ذكر أسمها 34 مرة في القرآن الكريم





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، السبت، بتذكار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، وهو العيد الذى يسبقه فترة من الصوم تبلغ 15 يوما، حيث أقيمت القداسات في مختلف الكنائس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.





وخلال السنوات الماضية، كانت الليلة الأخيرة من صوم السيدة العذراء والتى تسبق عيدها يتم الاحتفال في كل الكنائس حتى الصباح مع ترديد التسابيح والتماجيد الخاصة بهذه المناسبة، مع عمل دورة لأيقونة السيدة العذراء بحضور المحتفلين والأباء الكهنة والشمامسة، إلا أن جائحة كورونا منعت مثل هذه التجمعات.





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واعتادت الكنائس خلال مدة الصوم في السنوات الماضية تنظيم نهضات روحية يتم خلالها تقديم الترانيم والألحان إلى جانب إقامة القداسات اليومية خلال فترة الصوم، إلا أن جائحة كورونا جعلت العديد من الكنائس تبث الكلمات الروحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





ويتميز صوم السيدة العذراء بانقطاع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنية مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية، وخلال الليلة الأخيرة من الصوم تشهد الكنائس إقامة ما يسمي بالدورة أو "الزفة" والتي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء وأمامهم أطفال يلبسون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة وكعادة سنوية تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجميع.





وتبدأ قصة «عيد السيدة العذراء» حسب ما يروى نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عند الآباء الرسل تلاميذ السيد المسيح، بعد نياحتها في الحادى والعشرين من طوبة، إذ لم يكُن «توما الرسول» يومئذ حاضرًا بينهم، لٰكنه في عودته من «الهند» شاهد الملائكة حاملين جسد «السيدة العذراء» إلى السماء؛ فبعد رجوعه سأل بقية الرسل عنها فأخبروه بنياحتها، فطلب أن يُروه قبرها؛ فلما ذهبوا لم يجدوا جسدها المبارك! فقص عليهم ما رآه .





ويتابع نيافة الأنبا إرميا قائلا، فما كان من الرسل إلا أن قدموا صومًا لله، بدأ «الأول من مسرى» السابع من أغسطس، من أجل أن يسمح لهم برؤية ذٰلك المشهد المهيب ويتباركوا من جسدها، وظلوا صائمين إلى أن حقق الله رغبتهم في السادس عشَر من مسرى الموافق 22 أغسطس؛ فبات عيدًا «للسيدة العذراء.





وحياة "السيدة العذراء" لم تكُن سهلة، بل امتلأت بصعاب وضيقات: ففى سن الثالثة تركت أسرتها لتخدم في الهيكل، وحين أكملت الثانية عشرة تركته لتذهب مع الشيخ الوقور "يوسف النجار" الذي اختارته السماء ليعتنى بها، ثم ولدت طفلها في مذود للبقر! ثم بدأت حرب «هـيرودُس الملك» على ابنها خوفا على ملكه؛ فهربت إلى «مِصر» في رحلة شاقة ممتلئة بالأخطار والأتعاب.





أما أشد الضيقات التي كانت سيفًا يجوز في أعماقها، فكانت رؤيتها ابنهـا الوحيد وهو يتعرض لأشد الإهانات والآلامات على «الصليب» ويموت. بل لم تتوقف قساوة «اليهود» حتى بعد نياحتها، فقد حاول أحدهم التعدى على نعشها!! فانفصلت ذراعاه عن جسده، وبصلوات الآباء الرسل عادتا سليمتين بعد أن ندِم الرجل بدُموع.





وتتبوأ السيدة العذراء مريم مكانة عظيمة في قلوب المسلمين ونفوسهم، ولها شرف عظيم ودرجة عالية في دينهم ، ولم يتحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بكل احترام وتكريم فهي المرأة العظيمة التي اصطفاها الله قبل أن يخلقها لتخدم بيت الله وتلد بمعجزة إلهية يقول تعالى متحدثا عن مريم البتول: (يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اْصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاْصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينْ )آل عمران 42.





ومن مكانة السيدة العذراء مريم لدى المسلمين أن الله ذكرها كثيرًا في القرآن الكريم إذ ذكرها باسمها الصريح أربعا وثلاثين مرة، دون أن يذكر غيرها من النساء باسمها الصريح، بل سمى القرآن الكريم سورة من سوره باسمها وهي المرأة الوحيدة التي سميت باسمها سورة في القرآن الكريم، وهذا دال على عظم مكانتها.



