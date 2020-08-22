AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا بنيامين: عيد السيدة العذراء يعلمنا أن الله يكافئ كل نفس كما يحق لعطائها

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:03 م
نيافة الحبر الجليل
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية
Advertisements
سامح سلام
قال نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية إن اليوم هو عيد إعلان صعود جسد العذراء بعد نياحتها، وقد صام الرسل 15 يوما حتى يرون ما رآه توما الرسول إذ حملت الملائكة جسدها لكى لا يبقى بالقبر لأنه أخذ الروح القدس منه ناسوتا للابن الكلمة ليتجسد ويتأنس ليفدى البشرية.

وأضاف مطران المنوفية - في رسالة له بمناسبة عيد إصعاد السيدة العذراء مريم - أنه هكذا تكون المكافأة للعطاء والحياة مع الله إذ أعلن الله مكانة العذراء والدة الإله التى أختارها الأب السماوي وأرسل أبنه متجسدا منها فكافأها بإصعاد جسدها إلى السماء في مكان خاص لائقا بمكانتها اللائقة بوالدة إله والسماء الثانية. 

اِقرأ أيضًا 



وتابع الأنبا بنيامين قائلا، إن السيدة العذراء مريم أطاعت البشارة التى بشرها بها رئيس الملائكة جبرائيل ومعنى أسمه جبروت الله لأنه قادر على كل شئ، ويريد خلال الإنسان الذى خلقه على صوته ومثاله.

وأشار نيافة الأنبا بنيامين، إلى أن هذا العيد يمنح الجميع احساسا قلبيا بمكانة كبيرة للعذراء وكم يهتم الله بكل نفس على حده ويكافئ كل نفس كما يحق لعطائها ومحبتها، لذلك قال داود في المزامير "يارب اسمع صلاتي وأصغ إلى تضرعاتي بأمانتك، استجب لي بعدلك" (مز 143: 1) ، وهذا ما يعلنه الله بهذه المناسبة والكنيسة تنفذ هذا .

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، السبت، بتذكار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، وهو العيد الذى يسبقه فترة من الصوم تبلغ 15 يوما، حيث أقيمت القداسات في مختلف الكنائس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة صومها .. الأنبا بنيامين يشرح لماذا لقبت السيدة العذراء بالـ "المجمرة الذهبية"

الأنبا بنيامين: السيدة العذراء نالت نعمة من الله لم ينلها أحد مثلها

مطران المنوفية: السيدة العذراء مريم تشبهت بـ"تابوت العهد الجديد" لنقائها الداخلي

مكرمة في المسيحية والاسلام.. القصة الكاملة لعيد السيدة العذراء مريم

ترشيحاتنا

تعليقًا على أغنية حسين الجسمى.. نجيب ساويرس: لقيت الطبطبة وضحكتك فيها كهربا

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 - 8 - 2020

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

مروان محسن يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

حكم القراءة السريعة في الصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور