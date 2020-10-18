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أخبار البلد

أسقفية الشباب تحتفل بختام مهرجان الأسرات الجامعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:34 م
الأسرات الجامعية
الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب
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سامح سلام
اختتمت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب، نسخة عام ٢٠٢٠ من المهرجان الذي أقيم بعنوان "روح وحياة"، في بيت كرمة الوادي في وادي النطرون.

حضر الاحتفال، الذي أقيم بمراعاة دقيقة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام، وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية.  

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وتضمن الحفل الختامي لمهرجان الأسرات الجامعية استعراض لكافة الأنشطة التى تم تنظيمها على مدى العام، إلى جانب عرض الخدمات التى قدمت خلال فترة الإغلاق التي تم تطبيقها بسبب فيروس كورونا، كما تم تقديم مجموعة من الفقرات التي تبرز مهارات الشباب في مختلف المجالات.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أمس  بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية  اليوم، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث خلال  اللقاء مع نيافة الأنبا أغابيوس عددٍ من الأمور الرعوية.

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