وزير الزراعة من وادى النطرون: نتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى لتقليل استيراد اللحوم الحمراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مزرعة محطة الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادى النطرون، في إنتاج سلالات جيدة وتوفيرها لصغار المربين، الأمر الذي سيؤدي إلى سد الفجوه من اللحوم الحمراء وزياده إنتاجيته وتوفير سلالات جيدة في السوق ورفع مستوى الوعي لدى المربين، من خلال الإرشاد الذي تقدمه الوزارة لدى المربين، وكذا الحفاظ على السلالات الإنتاجية العالية في إنتاج اللحوم والألبان.





وأشار الوزير ، خلال تفقده للمزرعة ويرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى أن مزارع الوزارة تدار بكفاءة عالية وفقا لأحدث النظم والتقنيات وتعد نموذجا راقيا ومتميزا وأن الزراعة عنصر أساسي والاهتمام بها خلال الفترة الماضية، كان له تأثير كبير في ظل الظروف الراهنة في دعم الاقتصاد وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة والإنتاج الحيواني مصدرا أساسيا ورئيسيا لهم.





وأضاف الوزير، أن الثروة الحيوانية في مصر تتم متابعتها بصفة دورية وتوفير كافة احتياجاتها من التحصينات اللازمة لها والإشراف الطبي للعمل على تعظيمها وزيادة إنتاجيته، مشيرًا إلى أن الزراعة تحتل مرتبة متقدمة وتسعى خلال الفترة القادمة على تدعيم الرقعة الزراعية للتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة واستخدام أصناف محسنة والعمل على ترشيد استهلاك المياه.





ولفت الوزير، إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات وحصر الثروة الحيوانية وترقيمها لتحديد احتياجاتها والعمل على تمنيتها وتعظيمها.





وشهدت الزيارة تفقد الوزير والمحافظ مزرعة الأبقار والمحلب حيث أشادوا بجودة المزرعة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة ووجود أجود سلالات الأبقار بها كما تابعوا كافة المراحل التي تتم، العمل على إنتاج اللحوم ورعاية السلالات والتسمين وتفقد محلب المزرعة.



