اليوم.. وزير الزراعة يتفقد مشروعات الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان في وادي النطرون والنوبارية

يستقبل اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة صباح اليوم الأربعاء بوادى النطرون، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات الوزارة؛ للقيام بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان في قريتي "الاسراء والمعراج" بوادى النطرون و"اليشع" بالنوبارية .





وتبدأ زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد مشروع محطة الإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان في قرية الإسراء والمعراج بمنطقة الإنطلاق بمركز وادى النطرون ويليه مشروع الإنتاج الحيواني بقرية اليشع بمنطقة طيبة بالنوبارية.





وأكد عطية مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وادى النطرون وحزب مستقبل وطن ان مشروع محطة الإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بقرية الإسراء والمعراج بمنطقة الإنطلاق بمركز وادى النطرون يعد من أهم مشروعات الإنتاج الحيواني، والذى تبلغ مساحته 7 أفدنة بسعة 700 رأس حلاب ، تنتج أكثر من 4 أطنان من الألبان يوميا والجبن بكافة انواعه.





وأشار مسعود إلى أن مصنع تصنيع منتجات الالبان يعمل بأحدث الأساليب العلمية وهو أحد مشروعات الإستثمارات الزراعية المستدامة بوزارة الزراعة،لافتا إلى أن المصنع يضم 4 وحدات لتخزين وتعقيم الألبان و 4 تناكر لتوفير السيلاج والتغذية الخاصة بالماشية ويعمل به أكثر من 40 موظفا وعاملا.





فيما أشار المهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير أن زيارة وزير الزراعة تتضمن تفقد مشروع التسمين والإنتاج الحيواني بقرية اليشع بمنطقة طيبة والمقام على مساحة 20 فدانا وتتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتعمل بطاقة إنتاجية لـ 7 آلاف رأس ماشية، حيث تخدم المزرعة محافظات "البحيرة، الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ".





يذكر أن المزرعتان التى يتفقدها وزير الزراعة اليوم تأتى ضمن مشروع القومى الخاص " بإنتاج مليون رأس ماشية " لتوفير اللحوم الحمراء والألبان للمصريين بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنيين



