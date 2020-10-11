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أخبار البلد

عبر 4 قنوات فضائية.. الأنبا رافائيل يلقي عظة الأحد عن معجزة المسيح في مداواة المرضى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:17 م
الأنبا رافائيل أسقف
الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة
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سامح سلام
القي نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، اليوم عظة الأحد عبر مجموعة من القنوات الفضائية المصرية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

ويتحدث الأنبا رافائيل من خلال إنجيل قداس يوم الأحد وهو إنجيل قداس الأحد الأول من شهر بابة، حول شفاء السيد المسيح للمفلوج الذي يرمز لشفاء الطبيعة الإنسانية بفداء المسيح.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد حضر أمس، بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

نُظِّمَ الحفل، بحضور مُدرِّسِي الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية.

كما دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

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