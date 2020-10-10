البابا تواضروس يشهد حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية

حضر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.



