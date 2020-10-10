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أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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سامح سلام
حضر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

نُظِّمَ الحفل، بحضور مُدرِّسِي الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية.
البابا تواضروس يشهد حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية
البابا تواضروس يشهد حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية
البابا تواضروس يشهد حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية
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