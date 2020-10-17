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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف دير مواس ودلجا بالمقر البابوي في العباسية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:09 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية  اليوم، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث خلال  اللقاء مع نيافة الأنبا أغابيوس عددٍ من الأمور الرعوية. 

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من ناحية أخرى، صدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدد جديد من مجلة الكرازة، ويحمل الغلاف الجديد من المجلة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، صورًا لقداسة البابا تواضروس الثاني وعددًا من أحبار الكنيسة خلال صلوات تدشين كاتدرائية العذراء مريم - بشاير الخير ٣ وكنيسة مارجرجس - الشاطبي وذلك خلال يومي الثامن والعاشر من أكتوبر الجاري على التوالي.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " الوصية التاسعة" والتي تقول " لا تشهد على قريبك شهادة زور" (خروج ١٦:٢٠)، حيث أكد  أننا بحاجة إلى فهم تلك الوصية جيدًا فهي لا تخص القاضي والمحكمة فقط إنما الشهادة هي ما تقوله في حق الآخر طوال الوقت سرًا أو جهرًا سواء بفمك أو كتابتك أو من خلال وسائل التواصل الحديثة.

كما وضع قداسة البابا تواضروس الثاني اختصارًا لهذه الوصية في عبارة ذهبية من كلمتين وهي "محبة الحقيقة"، مشيرًا إلى انه منذ دخول الخطية إلى العالم وصار العالم لا يحب الحقيقة ولا يؤمن بنفعها له.
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