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البابا تواضروس الثانى يحضر احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
حرص الباب توضرواس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على حضور احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة صباح اليوم بأكاديمية الشرطة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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