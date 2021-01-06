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فن

ليلى عز العرب: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.. كل سنة وكلنا طيبين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأت الفنانة ليلى عز العرب جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ونشرت ليلى عز العرب صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت ليلى عز العرب قائلة :"المجد لله في الأعالي و علي الارض السلام و بالناس المسرة.. كل سنة وكلنا طيبين".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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