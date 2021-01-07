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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 7 يناير 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7 يناير 2021 ، بعد أن تراجع بشكل طفيف بختام تعاملات أمس الاربعاء، ليسجل الذهب عيار 21 سعر 835 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 720 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 سجل 835 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث لشاشة أسعار الذهب بمحلات الصاغة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 955 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيهًا، وبلغت أونصة الذهب 190 0دولارا اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم 
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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