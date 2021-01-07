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عبر الأنفاق.. مكتب الشرق الأوسط: إخلاء مبنى الكونجرس من المشرعين

الخميس 07/يناير/2021 - 03:26 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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إسراء صبري
قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن، إنه سيتم تطبيق فرض حظر التجول الذي أمرت به عمدة مدينة واشنطن، منوهة بأن عمدة واشنطن أجل مؤتمرا صحفيا ليشير فيه إلى تفعيل حظر التجول والتحقيق فيما يخص الشغب.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تم إخلاء مبنى الكونجرس من المشرعين عبر الأنفاق المتواجدة أسفل الكونجرس، معقبة: الأمور متفاقمة والأحداث متصاعدة بالرغم من تغريدات الرئيس ترامب الذي طالب فيها التراجع عن التظاهرات.

وأكدت أن الرئيس ترامب يمتلك القدرة على تحريك الشارع والمتظاهرين بالرغم من خسارته، موضحة "المتظاهرون يؤمنون تماما بما يقوله الرئيس ترامب".

ونوهت بأنه بالرغم من تلك التظاهرات وأعمال الشعب، فإن جلسات الكونجرس ستستمر وسيكون هناك تنصيب للرئيس المنتخب بايدن في موعده المحدد.

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