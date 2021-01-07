بعد السخرية من اقتحام الكونجرس الأمريكي.. 6 معلومات لا تعرفها عن فيلم الناظر

حالة من السخرية الشديدة شهدتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس الأمريكي، إذ استعان بعض رواد السوشيال ميديا ببعض لقطات من فيلم "الناظر" الذي قام ببطولته الفنان علاء ولى الدين، وعُرض عام 2000.

نرصد في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن فيلم "الناظر".





فيلم الناظر بطولة كل من علاء ولى الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد وهشام سليم وحسن حسنى وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وتأليف وإخراج عمرو عرفة.



