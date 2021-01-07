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بث مباشر

بث مباشر.. جلسة الكونجرس الأمريكي للمصادقة على نتائج الانتخابات

الخميس 07/يناير/2021 - 04:45 ص
جلسة الكونجرس الأمريكي
جلسة الكونجرس الأمريكي للمصادقة على نتائج الانتخابات
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قسم الخارجى
حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم بثًا مباشرًا لـ جلسة الكونجرس الأمريكي المخصصة للمصادقة على نتائج الانتخابات.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، يخططون للاستقالة من مناصبهم، بسبب رد فعل ترامب على أعمال العنف التي استهدفت مبنى الكونجرس اليوم.

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلًا عن مصادر وصفها بـ "المطلعة" إن أوبراين، والمستشار مات بوتينجر، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، كريس ليديل، يفكرون في الاستقالة من منصبهم، 

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض، آنا كريستينا ريكي، قدمت استقالتها بسبب أعمال العنف التي وقعت في الكونجرس اليوم، حيث شغلت ريكي منصبها في فبراير عام 2017.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

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