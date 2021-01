شاهد.. أنصار ترامب يحطمون مكتب بيلوسي المعروفة بعدائها للرئيس

كشفت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن حجم الفوضى التي حلت بمكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعروفة بعدائها الشديد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن أنصار ترامب الفوضويين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول اليوم، دخلوا مكتب بيلوسي وسرقوا وحطموا محتوياته.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من السيطرة على الوضع، وعاد النواب الأمريكيين إلى الكونجرس لاستكمال جلستهم للتصويت على التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX