شاهد.. أنصار ترامب يحطمون مكتب بيلوسي المعروفة بعدائها للرئيس

كشفت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن حجم الفوضى التي حلت بمكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعروفة بعدائها الشديد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن أنصار ترامب الفوضويين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول اليوم، دخلوا مكتب بيلوسي وسرقوا وحطموا محتوياته.





ودخلت العاصمة الأمريكية واشنطن في حظر تجول لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أعمال شغب غير مسبوقة، تم خلالها اقتحام مبنى الكونجرس، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن النواب الأمريكيين اختبئوا داخل قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، عقب اقتحام مبنى الكونجرس اليوم قبيل التصويت على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات.



وتمكنت الشرطة الأمريكية من السيطرة على الوضع، وعاد النواب الأمريكيين إلى الكونجرس لاستكمال جلستهم للتصويت على التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.



