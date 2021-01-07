رغم اعتراض الجمهوريين.. الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في بنسلفانيا

رفض الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، الاعتراض المقدم من جانب حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من داخل المجلس، على نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا التي أفضت إلى فوز الديمقراطي، جو بايدن.





وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن 92 نائبًا صوتوا ضد الاعتراض، و7 فقط صوتوا لصالح الاعتراض.





وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع أي اعتراضات أخرى على نتائج تصويت المجمع الانتخابي.





ويتطلب الموافقة على مناقشة أي اعتراض على نتائج الانتخابات في اي ولاية توقيع سيناتور ونائب من الكونجرس على القرار، ومن ثم تقوم غرفتي الكونجرس بالاجتماع بشكل منفصل لمناقشة الاعتراض، والاجتماع مرة أخرى بشكل جماعي في إطار الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن الاعتراض.