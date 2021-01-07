ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم اعتراض الجمهوريين.. الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في بنسلفانيا

الخميس 07/يناير/2021 - 08:22 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي (أرشيفية)
Advertisements
محمد عثمان
رفض الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، الاعتراض المقدم من جانب حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من داخل المجلس، على نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا التي أفضت إلى فوز الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن 92 نائبًا صوتوا ضد الاعتراض، و7 فقط صوتوا لصالح الاعتراض.

وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إنه لا يتوقع أي اعتراضات أخرى على نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

ويتطلب الموافقة على مناقشة أي اعتراض على نتائج الانتخابات في اي ولاية توقيع سيناتور ونائب من الكونجرس على القرار، ومن ثم تقوم غرفتي الكونجرس بالاجتماع بشكل منفصل لمناقشة الاعتراض، والاجتماع مرة أخرى بشكل جماعي في إطار الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن الاعتراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انقلاب على ترامب.. زعيم الجمهوريين بالشيوخ يعترف بـ بايدن رئيسًا لأمريكا

إنقلاب على بايدن.. 17 ولاية أمريكية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

للمرة الثالثة في التاريخ.. مخطط جهنمي من ترامب يهدد وصول بايدن إلى البيت الأبيض

لعرقلة وصول بايدن للبيت الأبيض.. ترامب يدعو أنصاره للتظاهر يناير المقبل

ترامب ينقلب على فوكس نيوز: تشبه CNN

الجمهوريون يصطفون في الكونجرس للتصويت على بطلان فوز بايدن بالانتخابات

ترشيحاتنا

شاهد.. أنصار ترامب يحطمون مكتب بيلوسي المعروفة بعدائها للرئيس

ليه العروض دلوقت؟!.. فاروق جعفر: كيان الزمالك أهم من مصطفى محمد أو غيره

بكالوريوس من الجامعة الأمريكية.. من هي إلهام الفضالي صاحبة أفضل بحث في الفيزياء التطبيقية؟

في عيد ميلاده.. 6 معلومات لا تعرفها عن إيهاب توفيق

السن مجرد رقم.. أربعيني مصري الأكثر وسامة: استغليت إغلاق كورونا صح ..صور

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل