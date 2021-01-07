ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من العزل المنزلي.. يسرا تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت يسرا صورة للعذراء مريم وعلقت قائلة: "قال تعالى:
{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين} [آل عمران - الآية ٤٥]".

كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبي وصحابي وأهلي جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا.

وكان قد كشف الإعلامي سيد علي، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، بعد سماعها خبر وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي توفى أمس.

وقال سيد علي، في برنامجه حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، الأحد الماضى، إن زوج الفنانة الكبيرة يسرا خالد سليم أكد تحسن حالة الفنانة النفسية، مضيفا أنها شعرت بأزمة بسبب خبر رحيل وحيد حامد.

وأضاف مقدم برنامج حضرة المواطن، أن حالة الفنانة يسرا النفسية تتحسن، متابعا أن يسرا شعرت بالضيق لعدم تمكنها من حضور جنازة الراحل وحيد حامد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في آخر ظهور له.. بكاء يسرا ونجوم الفن أثناء تكريم وحيد حامد

أخبار الفن| وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. وانهيار نجوم الفن في الجنازة

لـ حزنها على وفاة وحيد حامد .. تدهور طفيف في حالة يسرا الصحية

رغم الاحتفال بعيد ميلادها.. الهام شاهين تظهر بشكل غير مألوف على الهواء لهذا السبب

قالوا لـ صدى البلد| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

بعد إصابتها بـ كورونا.. حالة الفنانة يسرا تتحسن

ترشيحاتنا

شوبير: أصحاب الصوت العالي يحاولون تخريب الزمالك

بث مباشر من مطار القاهرة.. أسر ضحايا حادث السير بالسعودية يستقبلون جثامينهم

أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

الكاف يسعي لمنع تواجد الاهلي والزمالك فى مجموعة واحدة بـ دورى أبطال افريقيا

لا تستجيبوا.. الصحة السعودية تحذر المواطنين من هذه الرسالة

محمد فضل الله يكشف بندا وحيدا لإنقاذ الأهلي من أزمة جيرالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور