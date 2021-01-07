من العزل المنزلي.. يسرا تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ونشرت يسرا صورة للعذراء مريم وعلقت قائلة: " قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين} [آل عمران - الآية ٤٥]".

كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبي وصحابي وأهلي جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا.





وكان قد كشف الإعلامي سيد علي، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، بعد سماعها خبر وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي توفى أمس.





وقال سيد علي، في برنامجه حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، الأحد الماضى، إن زوج الفنانة الكبيرة يسرا خالد سليم أكد تحسن حالة الفنانة النفسية، مضيفا أنها شعرت بأزمة بسبب خبر رحيل وحيد حامد.





وأضاف مقدم برنامج حضرة المواطن، أن حالة الفنانة يسرا النفسية تتحسن، متابعا أن يسرا شعرت بالضيق لعدم تمكنها من حضور جنازة الراحل وحيد حامد.



