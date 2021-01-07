مين اللي اخترع المدرسة وكان هدفه إيه؟ .. اعرف الحكاية

مين اللي اخترع المدرسة ؟.. سؤال يردده الكثير من الطلاب الذين يكرهون الدراسة هم وأسرهم أيضا، حيث تتكرر دائمًا في بعض البيوت المصرية الجملة الشهيرة "منه لله اللي اخترع المدرسة".





وفي هذا الإطار.. ينشر موقع "صدى البلد" في السطور التالية حكاية مخترع المدرسة ، لنقدم الإجابة عن السؤال الساخر "مين اللي اخترع المدرسة؟".









يحكى أن المدارس أول ما ظهرت كان ظهورها في روما واليونان والصين، حيث ظهر مفهوم كلمة المدرسة على يد رجل يدعى "هوراس مان" كان يلقب بأب حركة المدارس المشتركة، حيث قام هذا الرجل باختراع فكرة المدرسة متكاملة النظام في عام 1837م.





كما قام بتطوير نظام مدرسي حقيقي لأول مرة في ماساشوستس، وفي الحقيقة لم يكن هوراس مان الشخص الأول الذي اخترع فكرة جلوس الطلاب في صف من أجل التعلم، ولكن على الرغم من ذلك تم اعتباره أنه صاحب فكرة المدرسة التي انتشرت فيما بعد في مختلف دول العالم.





وإذا قمنا بالعودة للماضي من أجل اكتشاف الجذور الأصلية لاختراع المدرسة سنجد أن الفكرة تعود لعام 1369م عندما تأسست فكرة المدرسة على يد "هاري ب سكول"، ولكن وقتها الهدف من المدرسة التي بناها هاري ليس تعليم الأطفال ، بل كانت المدرسة وقتها شكلًا من أشكال العقاب للأطفال الذين يتصرفون بشكل سيء ، وبالتالي كانت بمثابة مكان لا يحب الأطفال الذهاب إليه.





بعد ذلك طُورت الفكرة حيث تم تعيين أشخاص راشدين من أجل مراقبة تصرفات الأطفال سيئي السلوك، ثم وصلت المدرسة مع مرور الوقت إلى ما هي عليه اليوم.





وبالبحث علم موقع "صدى البلد" أن المدارس بدأت تظهر بشكل رسمي في اليونان القديمة، حيث كان مفهوم المدرسة هناك يعتمد على النقاشات والمناظرات وكان يطلق عليها اسم "أكاديمية" في ذلك الوقت.





وبعد ذلك انتشرت وظهرت المدارس في عصر الحضارة السومرية والفرعونية ، عندما اخترعوا الكتابة، وتم بناء أماكن يتجمع فيه الرجال لتعلم الكتابة .



