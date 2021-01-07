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تعليم

المستشفيات الجامعية: تزايد أعداد مصابي كورونا لكنها ما زالت في الحدود الآمنة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:47 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن أعداد مصابي كورونا في المستشفيات الجامعية في تزايد لكن مازالت في الحدود الآمنة.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الوضع الحالي فيما يخص أعداد مرضى كورونا مازال في الحدود الآمنة ومازلنا لا نحتاج إلى فتح أماكن جديدة لاستقبال المرضى.
 
وكان قد أكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يواجه أي مستشفى جامعي أزمة في الأكسجين فبالنسبة للمستشفيات الجامعية أغلبها إن لم يكن كلها تعمل بـ "تنكات" للأكسجين، مؤكدا أنه لا يوجد أي شكوى تخص هذا الأمر فيما يخص الأكسجين بالمستشفيات الجامعية.

بينما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما ورد في المستند الخاص بتناوب العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والجهات التابعة له، يؤكد تطبيقه على العاملين في الوزارة فقط وليس الجامعات، مشيرا إلى أنه اعتبارا من غد الأحد، يتم تناوب العاملين بالحضور (الثلثين والثلث) أسبوعين عمل وأسبوع راحة.

ونص القرار على أنه سيتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، وذلك على أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخي أو تقاعس، كما أنه لا يسمح بأي نوع من أنواع الإجازات (الاعتيادية – عارضة) خلال الفترة المتواجد فيها الموظف بالعمل، وفى حالة الضرورة القصوى تخصم تلك الأيام من أيام راحته.

وأوضح عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات لها مطلق الحرية في تحديد أعداد العاملين وتخفيضها بالجامعة ومنح الإجازات الاستثنائية طبقا لقرار مجلس الوزراء منذ بدء جائحة كورونا.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل جامعة مستقلة في اتخاذ تلك القرارات وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات مستقر بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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