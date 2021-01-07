بعد ضبطها بعقاقير مخدرة .. إخلاء سبيل طبيبة بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها إخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد بكفالة 5 آلاف جنيه لضبط عقاقير مخدرة بعيادتها بدون فواتير.





كان قد أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار على حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبط مواد مخدرة بعيادتها بدائرة القسم.





وأمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وإرسال العقاقير المضبوطة للمعمل الكيميائى لفحصها وبيان مدى فاعلية المواد المخدرة.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة، بعد استأذن النيابة العامة في ضبط دكتورة نساء وتوليد داخل عيادتها الكائنة بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة منها أقراص يرولين وهالو ثان وزجاجات كحولية محظور تداولها بالعيادات سوى بفواتير تثبت ذلك.