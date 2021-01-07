تعرف على المقتحم الأشهر لساحة الكونجرس صاحب قبعة الفايكنج.. تعرف عليه

بقبعة رأس ذات قرنين تشبه خوذ التتار وبجسم عار يطبع عليه الوشوم، التفح أحد المتظاهرين الأمريكيين بعلم موطنه، أثناء اقتحامه هو ومجموعة من المتظاهرين بهو ساحة الكونجرس الأمريكي في حادث لم يسبق وقوعه خلال أي تظاهرات أمريكية بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

تساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الشخص الغامض الذي يرتدي قبعة ذات قرون ترمز إلى أباطرة الفايكنج في العصور الوسطى الذين اشتهروا بهذه الملابس ذات الطابع البدائي، في مشهد تاريخي لاقتحام الكونجرس الأمريكي بالأمس خلال تظاهرات حاشدة لآلاف المؤيدين للرئيس السابق ترامب وذلك لتشككهم في تزوير الانتخابات الرئاسة والكونجرس اللذان كانا من نصيب الحزب الديمقراطي، الممثل في الرئيس الحالي جو بايدن وحزبه.

بالبحث حول الرجل الغامض، الذي اقتحم بهو الكونجرس الأمريكي مع مجموعة من المتظاهرين المشاغبين، تبين أنه يدعى " جيك انجيلي" ، وهو ممثل ومغني مغمور ويعيش بولاية أريزونا، له انتماءات سياسية يراها البعض بالعنيفة حيث يقال إنه الممثل لإحدى الجماعات السياسية العنيفة المؤيدة لترامب وذلك بحسب ملفه الشخصي بموقع backstage.

وتوضح صور "جيك انجيلي"، وهو يصافح رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب الذي شجع قبل ساعات من بدء العنف اليوم مؤيديه على متابعة،التظاهرات بالقتال.

وفي لقاء صحفي بعد أن أثرى صورته داخل الكونجرس ضجة مدوية قال إنه يدعى جيك انجيلي ويبلغ من العمر 32، وأن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله إن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تلقي بالاتهامات على ترامب، لذا لم يمكنه تحمل كل هذه الاتهامات الزائفة، لذا ذهب للتظاهر احتجاجا على هذه الأكاذيب.

وأضاف أيضا، أنه من المهم أن يرى الرئيس السابق ترامب أن مؤيديه يدعمونه، وأن من المهم أن يرى أن يقوله الإعلام الأمريكية عنه لا يصدقه الكثيرون من مؤيديه وأنه يرون ما يمر به من محنة، لذا اتجه للتظاهر لتأييده وتحيته على تحمله ما يحدث له.

يقال إنه ظهر في مظاهرات مناهضة لمظاهرات "بلاك ماتر"، التي اندلعت خلال فترة حكم الرئيس ترامب بعد مقتل الرجل الأسمر "جورج فلويد"، على يد أحد الضباط البيض في أحد كان الأبرز في الأحداث السياسية بأمريكا عام 2020، حيث ظهر "جيك" صاحب قبعة الفايكنج في مواجهة مع المتظاهرين المناهضين للرئيس ترامب، وذلك تأييده ودعمه الكامل له حيث كان يجمع المال لمساندته خلال تلك الفترة وذلك بحسب ما نشره البعض عن " جيك".

وفي أحد المنشورات عبر الفيس بوك قالت إحدى صديقات " جيك" الرجاء الصلاة من أجل صديقي جايك أنجيلي. إنه محب لله ، ومؤيد لترامب، وكان يتحدث عن كيف سيكون في واشنطن اليوم منذ شهور، يتم الآن الافتراء عليه واتهامه بأنه إرهابي لأنه شق طريقه إلى مبنى الكونجرس أثناء الاحتجاج. إنه الآن متهم بكل بانتمائه لجماعة أنتييفا اليسارية، حيث كل ما كان يفعله هو دعم دونالد ترامب والذهاب للتأكد من عدم إصابة أي شخص. لقد تم استهدافه لفترة طويلة الآن وهذه هي الدولة العميقة التي تستخدم هذا كفرصة للتحرك وتوجيه الاتهامات إليه. عندما لم يكن هو من اقتحم الباب لم يكن هو من أطلق النار ولم يكن هو من أشعل الغاز! في الحقيقة كان ذلك أنتيفا. من الواضح أن فريق مكافحة الإرهاب أو فريق التدخل السريع هو من أطلق الغاز وأطلق الرصاص.

وأضافت" ذهب جيك لدعم ترامب ومساعدة الناس وإبعادهم عن طريق الأذى. من فضلك أرسل له طاقتك الإيجابية وصلواتك ... هذا رجل جيد بقلب من ذهب وقد فعل الكثير لفضح عصابة الدولة العميقة والنخبة الشيطانية ..... والآن مثل رئيسنا العظيم يحتاجه دعمنا!"

وبعد ظهور "جيك" في باحة الكونجرس بعد اقتحامه يواجه العديد من الاتهامات التي قد ينتهي المطاف بها إلى حبسه بعد فض تلك التظاهرات الحاشدة أمام الكونجرس الأمريكي الذي يشهد عاصفة من المتظاهرين من مؤيدي ترامب منذ الأمس حتى اليوم في أجواء يلبسها الغموض.