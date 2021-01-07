تامر أمين: أمريكا واحة الحرية تعانى من فوضى هذه الأيام

قال الإعلامي تامر أمين، إن أمريكا واحة الحرية والديمقراطية تعانى من فوضى خلال هذه الأيام بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أمريكا خلال الـ 50 عامًا الماضية كانت تتحدث عن الانتخابات بالعالم، ولكن هذه الأيام أمريكا من تتحدث عن تزوير فى الانتخابات.





ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى الحالى ترامب، هو من اتهم وتحدث عن التزوير فى الانتخابات الأمريكية.





وأشار إلى أن هناك مقتل 4 أشخاص و اعتقال أكثر من 50 بسبب حالة الفوضى و المظاهرات التى تعرضت لها أمريكا منذ أمس.





وأوضح أن مسئولي الإدارة الأمريكية يتقدمون باستقالاتهم فى اعقاب أحداث الشغب التى حدثت داخل الكونجرس.



