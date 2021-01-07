ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: أمريكا واحة الحرية تعانى من فوضى هذه الأيام

الخميس 07/يناير/2021 - 08:22 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن أمريكا واحة الحرية والديمقراطية تعانى من فوضى خلال هذه الأيام بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أمريكا خلال الـ 50 عامًا الماضية كانت تتحدث عن الانتخابات بالعالم، ولكن هذه الأيام أمريكا من تتحدث عن تزوير فى الانتخابات.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى الحالى ترامب، هو من اتهم وتحدث عن التزوير فى الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك مقتل 4 أشخاص و اعتقال أكثر من 50  بسبب حالة الفوضى و المظاهرات التى تعرضت لها أمريكا منذ أمس.

وأوضح أن مسئولي الإدارة الأمريكية يتقدمون باستقالاتهم فى اعقاب أحداث الشغب التى حدثت داخل الكونجرس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لعبة التزوير والمحكمة العليا.. تفاصيل خطة ترامب الشيطانية للبقاء رئيسًا لأمريكا

بعد الهزيمة.. الفوضى تعصف بآل ترامب ومستقبل جاريد كوشنر السياسي في مأزق

صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز تصفان المتظاهرين بـ «الأوباش والمخربين»

واشنطن تحت وطأة حظر التجول بعد أعمال شغب غير مسبوقة

لحين رحيل ترامب.. عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يومًا

بعد اشتباكات عنيفة بالكونجرس.. انتهاء حظر التجول في العاصمة الأمريكية

ترشيحاتنا

طلب ترحيل الوافدين والأجانب| قرار عاجل من ديوان الخدمة المدنية الكويتي

منديل أبيض ملفوف.. قناة الأهلي تفضح أعمال السحر في نهائي أفريقيا

طريقة إخراج البلغم من الرئتين

5 فوائد لن تصدقها عند استخدام ماء الأرز للشعر

صحة البحيرة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى الصدر بدمنهور.. شاهد

محكمة عربية تصدر قرارا بـ القبض على الرئيس الأمريكي ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج عصب الأسنان

نشرة المرأة والصحة.. طريقة إخراج البلغم من الرئتين.. الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.. علاج عسر الهضم بحيل مجربة.. تخلصي من تورم القدمين بهذه الوصفات

5 فوائد لن تصدقها عند استخدام ماء الأرز للشعر